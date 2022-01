utenriks

Dommen fall i ein belgisk domstol onsdag.

Mannen, som er i 40-åra, var tiltalt for å vere leiar for eit menneskesmuglarnettverk basert i Belgia. I oktober 2019 vart det funne ein kjølebil med 39 døde personar på eit industriområde i Storbritannia. Bilen vart knytt til nettverket til den domfelte.

Retten fann at mannen var leiaren for nettverket, og ansvarleg for dødsfalla til dei 39 vietnamesarane han hadde bidrege til å smugle inn i Storbritannia.

