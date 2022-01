Meir enn 100.000 nye koronatilfelle i Tyskland

utenriks

I same tidsrom er det registrert 239 dødsfall blant koronapasientar, ifølgje instituttet. Samtidig har raten for nye smitta per 100.000 menneske den siste veka auka til 584.

Tyskland har stramma inn smitteverntiltaka. Berre folk som har fått ein påfyllingsdose, eller testar negativt etter å ha vorte fullvaksinerte eller vore sjuke, får ta i bruk utestader og restaurantar.

Det er samtidig lov med maksimalt ti menneske i private samlingar, eller eventuelt berre folk frå til saman to ulike husstandar, om det er uvaksinerte til stades. Den siste smittetoppen kjem medan omikron har vorte den dominerande varianten, med meir enn 70 prosent av dei nye tilfella.

Det same skjer i andre europeiske land. I nabolandet Frankrike har det vorte registrert i snitt 300.000 nye smittetilfelle kvar dag den siste tida.

Tysklands statsminister Olaf Scholz ønskjer å introdusere vaksineplikt, men har møtt motstand frå regjeringspartnar FDP. 60 millionar av Tysklands 83 millionar innbyggjarar er fullvaksinert.

