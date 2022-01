Kulturinstitusjonar protesterer mot nedstenging i Nederland

utenriks

Éin frisør og to naglesalongar fekk ta imot kundar i det prestisjetunge Van Gogh-museet i Amsterdam, medan to frisørar tok imot kundar i det kjende konserthuset Concertgebouw til akkompagnement av orkesteret, som hadde øving.

Mauritshuis-galleriet i Haag og Speelklok-museet i Utrecht vart gjorde om til mellombelse treningssenter, medan det vart halde yoga-klasse i Amsterdam-museet.

Kultursektoren i Nederland er sterkt kritiske til det strenge koronatiltaket til styresmaktene og viser til at frisørar, naglesalongar og massasjesalongar førre veke fekk opne igjen, medan kulturinstitusjonane framleis må halde stengd.

Rundt 70 kulturinstitusjonar deltok i protesten onsdag og kan no vente seg ein smekk over fingrane frå styresmaktene.

– Vi ville vise at det er trygt å besøkje eit museum, og at vi derfor bør få opne igjen, seier direktøren for Van Gogh-museet, Emilie Gordenker.

Protesten onsdag var den siste i rekkja i Nederland, som har innført nokre av dei strengaste koronatiltaka i Europa.

I helga opna mange kafear i ei rekkje byar, sjølv om styresmaktene fredag påla dei å halde stengd til 25. februar.

