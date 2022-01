Donald Trump og barna skulda for å ha villeidd bankar

utenriks

– Hittil i etterforskinga har vi funne mange bevis som indikerer at Donald Trump og Trump Organization feilaktig og uærleg verdsette fleire eigedelar og framstilte desse verdiane for finansinstitusjonar for å oppnå økonomiske fordelar, seier New Yorks justisminister Letitia James i ei fråsegn.

Dei tre medlemmene av Trump-familien er alle skulda for å ha vore delaktige og har vorte stemna til å vitne under eid i samband med etterforskinga, skriv Reuters.

James' kontor opplyste tysdag at det ikkje er avgjort om det vil bli reist sak, men at bevisa tyder på at det vil skje.

Ekspresident Donald Trump har tidlegare kalla etterforskinga for ei «heksejakt».

(©NPK)