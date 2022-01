Covax ber om 46 milliardar kroner

utenriks

– Dette vil hjelpe verda med å redusere risiko og uvisse om pandemien, seier sjefen for vaksinealliansen Gavi, Seth Berkley.

Covax treng litt over 32 milliardar kroner for å finansiere eit lager med 600 millionar dosar, noko som skal sikre at også dei fattigaste landa i verda får tilgang på vaksine.

Nærare 9 milliardar kroner trengst også for sikre beredskap og forsyningslinjer i fattige land, og rundt 4,8 milliardar kroner trengst for å dekkje kostnader ved utdeling av vaksine og sprøyter som alt er donerte.

Hittil i år har Covax berre fått tilsegner om i underkant av 1,7 milliardar kroner.

(©NPK)