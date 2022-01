Britisk presse: Partifellar vil fremme mistillit mot Johnson

utenriks

Det er politisk redaktør Christopher Hope i avisa som melder om planen på Twitter. Ifølgje han er det ei moglegheit for at grensa på 54 av 360 konservative parlamentsmedlemmer som trengst for å utløyse eit mistillitsvotum, blir nådd.

Også ITV News viser til kjelder med liknande opplysningar.

Johnson er hardt pressa etter avsløringar om at det har vorte halde ei rekkje festar i statsministerbustaden i London under pandemien, i strid med gjeldande smittevernreglar.

Britisk presse har meldt om minst elleve festar som etter seiande fann stad anten i statsministerbustaden eller i andre regjeringslokale mellom mai 2020 og april 2021, skriv Reuters.

Enkelte av festane fann stad på tidspunkt der det var så strenge reglar at familiemedlemmer ikkje kunne møtast om dei ikkje budde i same husstand, skriv Ritzau.

Johnson har fleire gonger beklaga festane, seinast tysdag.

Dei konservative parlamentarikarane vil etter seiande komme med mistillitsforslaget onsdag. Opposisjonspartiet Labour har lenge kravd at Johnson går av på grunn av festane.

