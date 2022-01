Vulkanramma Tonga: – Katastrofe utan sidestykke

utenriks

Øystaten Tonga har nærast vore avskoren frå resten av verda sidan vulkanutbrotet øydela kommunikasjonskabelen i landet til Fiji.

Tre dagar etter utbrotet kom likevel styresmaktene i Tonga med ei fråsegn som sa at landet er ramma av ein katastrofe utan sidestykke. Tre personar er stadfesta døde, og øydeleggingane på fleire øyar er massive.

Bilete frå luftrommet over Tonga viser at tidlegare grøn natur og bygningar no er fullstendig dekt av grå oske. Øya ved den undersjøiske vulkanen der utbrotet fann stad, har nesten forsvunne heilt frå havoverflata.

Alle hus øydelagde

I uttalen frå statsminister Siaosi Sovalenis kontor heiter det at alle husa på øya Mango, der det bur 36 personar, er øydelagt. På øya Fonoifua står berre to hus igjen, og det er òg store øydeleggingar på øya Nomuka.

Tongas marine har vore på nokre av dei avsidesliggjande øyane i landet for å levere forsyningar og evakuere offer, men arbeidet er svært krevjande på grunn av skadar påført bryggjer og kaianlegg og eit omfattande oksefall.

Styresmaktene har heller ikkje fått kontakt med øyane i den nordlegaste Niuas-kjeda, men øyane ligg relativt langt unna vulkanen.

Veldige krefter

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, som ligg på ein øy 65 kilometer nord for hovudstaden Nuku'alofa, hadde eit veldig utbrot både laurdag og søndag.

Ein støv- og røyksky vart slyngd tre mil opp i lufta, og gass, sur nedbør og oske spreidde seg over store delar av Stillehavsregionen.

Utbrotet gjorde utslag på seismografar over heile verda, var høyrbart heilt til Alaska og tsunamien slo inn over kystlinjer frå Japan til USA.

I helga vart det meldt at utbrotet førte til ei tsunamibølgje på 1,2 meter i Tonga, men tysdag seier styresmaktene at nokre av bølgjene var på opptil 15 meter.

Sjølve vulkanøya vart fullstendig knust i utbrotet, der det før var ei relativt stor øy, er det berre to holmar tilbake.

Minst tre døde

Tre personar er stadfesta døde, blant dei ein britisk statsborgar, opplyser Tongas styresmakter tysdag. I tillegg har fleire vorte skadde.

Dei omkomne tonganarane er ei 65 år gammal kvinne som budde på øya Mango, og ein 49 år gammal mann frå øya Nomuka.

Briten er 50 år gamle Angela Glover, som ifølgje broren mista livet då ho prøvde å redde hundane sine. Ho budde på Tonga saman med ektemannen. Paret drev eit rednings- og omplasseringssenter for laushundar.

Det er ikkje kjent kor mange av Tongas 105.000 innbyggjarar som er ramma av utbrotet og flaumen.

Hjelp på veg

New Zealand og Australia har begge sendt overvakingsfly for å sondere terrenget etter utbrotet, og det blir gjort førebuingar for å frakte svært velkomne forsyningar til øystaten.

Newzealendarane seier likevel at det inntil vidare er så mykje oske på rullebanen ved flyplassen i hovudstaden Nuku'alofa at ingen fly kan lande.

Eit Hercules-fly står klart for å frakte nødhjelp, mellom anna utstyr til oppbevaring av vatn, generatorar og hygienesett, så snart rullebanen er klar.

Frykt for forureining

Fleire skip med forsyningar reiser frå Australia og New Zealand til Tonga tysdag. Reisetida er rundt tre døgn.

På eit av skipa skal det sendast utstyr og folk for søk og dykking, medan store mengder vatn og andre humanitære forsyningar skal sendast på eit anna, ifølgje forsvarsminister Peeni Henare.

– Vi veit at vatn er eit uvilkårleg behov, sa New Zealands statsminister Jacinda Ardern.

Røde Kors melder at dei sender 2.516 behaldarar med vatn til Tonga i frykt for at vassforsyninga i landet har vorte forureina av asken frå vulkanutbrotet. Tongas hovudstad Nuku'alofa er truleg dekte av 2 centimeter oske.

Frankrike, som har fleire territorium i Stillehavet, har lova at dei skal hjelpe Tonga med å få dekt dei mest presserande behova sine.

