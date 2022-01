utenriks

Samtidig vart det registrert 193 koronarelaterte dødsfall, melder det tyske Robert Koch-instituttet.

Talet på smitta per 100.000 innbyggjarar den siste veka er 553,2. Det er det høgaste talet registrert til no i pandemien i Tyskland. Førre rekord var på 528,2 smitta per 100.000 innbyggjarar.

Til samanlikning er talet på pasientar på sjukehus med koronasjukdom 3,14 per 100.000 innbyggjarar.

(©NPK)