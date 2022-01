Nødsignal eit av få livsteikn frå vulkanramma Tonga

utenriks

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, som ligg på ein øy 65 kilometer nord for hovudstaden Nuku'alofa, hadde eit veldig utbrot både laurdag og søndag.

På Tonga resulterte utbrotet i ei tsunamibølgje på 1,2 meter.

FN-kontoret for koordinering av humanitær innsats (OCHA) uttrykkjer særleg bekymring for øyane Mango og Fonoi etter at overvakingsfly har sett «vesentlege materielle skader» der frå vulkanutbrotet på laurdag, men utan å få kontakt med folk på øyane.

– Eit aktivt nødsignal har vorte fanga opp frå Mango, melder OCHA. Øya husar meir enn 30 personar, ifølgje folketeljingstal frå Tonga.

