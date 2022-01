Luftangrep mot Jemen har teke livet av elleve personar

utenriks

Det opplyser augevitne og medisinsk personell til AFP.

– Elleve personar vart drepne. Det blir framleis leita etter overlevande i ruinane, seier ein slektning av eit offer til nyheitsbyrået.

Måndag tok eit droneangrep mot Abu Dhabi i Dei sameinte arabiske emirata livet av tre personar. Houthi-opprørarane i Jemen har teke på seg ansvaret for angrepa, noko som har ført til at den saudileidde koalisjonen, som gjekk til krig mot houthiopprørarane i Jemen i 2015, no har utført fleire luftangrep mot landet.

Eit av angrepa trefte to hus og la dei i ruinar, ifølgje AFPs vitne.

