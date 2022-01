Tyskland: Vil garantere Ukrainas tryggleik

utenriks

Ho uttalte seg på ein pressekonferanse etter samtalar med den ukrainske kollegaen sin Dmytro Kuleba.

– Vi vil gjere alt for å garantere Europas tryggleik, la ho til.

I tillegg til Kuleba skulle ho måndag òg møte Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj. Russlands militære oppbygging ved den ukrainske grensa var venta å bli eit sentralt samtaletema.

Dei tre skulle òg diskutere Ukrainas ønske om å få kjøpe tyske våpen, og dessutan gassrøyrleidningen Nord Stream 2. Baerbocks besøk i Kiev skjer på 30-årsdagen for etableringa av diplomatiske forhold mellom Ukraina og Tyskland.

På ettermiddagen skal ho besøkje eit minnesmerke på Majdan-plassen i Kiev, der dei over hundre som døydde under dei pro-europeiske demonstrasjonane og revolusjonen i 2014 skal heidrast.

Dagen etter dreg den tyske utanriksministeren vidare til Moskva, der ho skal ha samtalar med Russlands utanriksminister Sergej Lavrov.

Kuleba har uttalt til den tyske avisa Bild am Sonntag at Ukraina forventar ein tydeleg og klar kurs frå den nye tyske regjeringa, mot russiske truslar og forsøk på utpressing. Ukrainas ambassadør i Tyskland, Andrij Melnyk, kallar det «frustrerande og bittert» at Tyskland nektar å selje våpen til landet.

