Tyrkia tek opp att rettssaka mot Osman Kavála

utenriks

Kavála sjølv deltek likevel ikkje i rettsmøtet måndag, fordi han ikkje lenger har tru på at han vil bli behandla rettferdig i retten. Det finn stad kort tid før ein frist går ut 19. januar. Etter det kan Europarådet opne ei større sak mot Tyrkia, etter ein dom frå Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i 2019 som slår fast at Kaválas menneskerettar har vorte brotne og krev at han blir lauslaten.

64-åringen er skulda for å ha finansiert store demonstrasjonar mot regjeringa i 2013 og eit kuppforsøk i 2016. Han nektar straffskuld for alle skuldingane, som kan gi han ein vilkårslaus livstidsdom.

I 2020 vart han kjend ikkje skuldig for sakene frå 2013, men vart raskt arrestert igjen. Til saman har han sete i fengsel i over fire år utan dom.

(©NPK)