Tonga isolert etter vulkanutbrot

utenriks

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, som ligg på ein folketom øy 65 kilometer nord for hovudstaden Nuku'alofa, hadde eit veldig utbrot både laurdag og søndag.

På Tonga resulterte utbrotet i ei 1,2 meter høg tsunamibølgje. Ei rekkje hus vart øydelagde, og ei 50 år gammal britisk kvinne omkom då ho prøvde å redde hunden sin frå vassmassane.

Angela Glover vart først meld sakna, men vart funnen av ektemannen James måndag, opplyser familien.

Eit lag med vulkansk oske dekkjer no delar av øystaten i det sørlege Stillehavet, der mange har mista både straumen og internettsambandet med omverda.

Store skadar

New Zealand og Australia har sendt overvakingsfly til området for å vurdere omfanget av skadane, som ifølgje statsministeren på New Zealand truleg er store.

– Vi veit at det er eit stort behov for vatn, sa ho søndag.

Støvet frå vulkanen kan komme inn i vassforsyninga, og folk skal ha fått beskjed om å kjøpe flaskevatn og bruke masker.

FN-beredskap

FN følgjer situasjonen nøye og er klare til å sende inn nødhjelp, opplyser generalsekretær António Guterres.

Ifølgje FNs barnefond (Unicef) i Stillehavsregionen kan det i første omgang bli snakk om å sende drikkevatn og reinseutstyr for vatn og dessutan telt til innbyggjarar som har mista heimen sin.

Det bur rundt 105.000 menneske på Tonga, som består av over 170 øyar som strekkjer seg over eit 800 kilometer langt belte, rundt 2.400 kilometer frå New Zealand.

(©NPK)