Tonga avskore frå resten av verda – britisk kvinne sakna

Vulkanen Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, som ligg på ei folketom øy 65 kilometer nord for hovudstaden Nuku'alofa, hadde eit veldig utbrot laurdag som heldt fram søndag. Utbrotet på laurdag førte til tsunamivarslar i fleire land, men det er ikkje meldt om omkomne nokon stader. På Tonga slo tsunamien inn og skapte ei bølgje på 1,2 meter. Fleire hus vart overfløymte.

Ifølgje innbyggjarar liknar Tonga no på eit månelandskap etter å ha vorte dekt av eit lag med vulkansk oske, skreiv BBC søndag. Røde Kors opplyser til kringkastaren at så mange som 80.000 menneske er ramma.

Som ein konsekvens av vulkanutbrotet er det oppstått straumbrot og kommunikasjonslinjer er kutta. Det kan ta opp til to veker å rette opp igjen internettsambanda i landet. Nabolanda jobbar framleis med å få oversikt over skadane.

Venner og familie av britiske Angela Glover seier at ho er sakna, og at ho skal vere teke av bølgjene under tsunamien, skriv BBC.

Går via satellittelefon

New Zealands statsminister Jacinda Ardern uttalte søndag at dei antek det er snakk om store øydeleggingar. Kommunikasjonen akkurat no går via satellittelefon, sjølv dette har vore vanskeleg på grunn av oskeskya.

– Vi veit at det er eit stort behov for vatn, seier ho.

Støvet frå vulkanen kan komme inn i vassforsyninga, og innbyggjarar skal ha fått beskjed om å kjøpe flaskevatn og bruke masker.

Til gjengjeld seier New Zealands forsvarsminister Peeni Hanare at Tonga har klart å få tilbake straumen i mesteparten av hovudstaden Nuku'alofa, der det har vore store øydeleggingar. Hovedøya Tongatapu skal vere ramma, men det er frykt for endå større skadar på dei isolerte ytre øyane. Røde Kors anslår at opptil 80.000 kan vere ramma av tsunamien.

Både Australia og New Zealand har sendt fly til øyriket for å vurdere skadane, og har dessutan gjort Hercules-fly klare til å få inn forsyningar, anten ved å lande på øya eller sleppe dei frå lufta. Oppklaringsflygingane skal bidra med å få oversikt over kvar det er behov for hjelp og sørgje for kontakt med regjeringa i Tonga om skadeomfanget.

For tonganarar i utlandet har situasjonen dei siste dagane vore dramatiske. Mange får ikkje kontakt med slektningane sine på grunn av brotet på nettsambandet, og veit ikkje korleis det går med dei. Dei fryktar at husa skal vere overfløymte, og at heimane skal vere gravlagde i oske. Dessutan skaper det problem for familiar som er avhengige av pengar frå slektningar i utlandet.

Næraste skip er 4.200 kilometer unna

Nettleverandøren Southern Cross Cable Network seier det er sannsynleg at nettverkskabelen til øya er broten, og at det næraste skipet som kan reparere det er i Port Moresby i Papua Ny-Guinea, nærare 4.200 kilometer unna. Det er ikkje første gong Tonga har vorte isolert. I 2019 kutta eit anker nettverkskabelen ved eit uhell.

Det siste utbrotet vart registrert like etter klokka 23 norsk tid søndag kveld, ifølgje Darwin Volcanic Ash Advisory Centre. Varslingstenesta Pacific tsunami Warning Centre melder om store bølgjer i området.

– Dette kan komme frå eit nytt utbrot i Tonga-vulkanen. Det er ikkje registrert nokon jordskjelv av betydeleg storleik som kan ha forårsaka desse bølgjene, heiter det derfrå.

Det store vulkanutbrotet laurdag kunne merkast på seismografar over heile verda.

