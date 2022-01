Porosjenko tilbake i Ukraina for å møte i retten

utenriks

Porosjenko, som meiner skuldingane er politisk motiverte, vart møtt av støttespelarar og tilhengjarar på flyplassen i Kiev. Ein ukrainsk statsadvokat meiner at Porosjenko hjelpte dei to utbrytarregionane Donetsk og Luhansk med å selje store mengder kol til inntekt for dei russiskstøtta separatiststyrkane i 2014–2015. Alle eigedelane til den tidlegare presidenten i Ukraina er frosne som følgje av skuldingane, og han risikerer 15 års fengsel.

Sjølv meiner Porosjenko at skuldingane er eit forsøk frå etterfølgjaren Volodymyr Zelenskyj på politisk undertrykking for å distrahere frå økonomiske problem og koronapandemien. Også Ukrainas allierte er bekymra over saka, som kjem samtidig som Russland byggjer opp store styrkar ved landegrensene.

(©NPK)