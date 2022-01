Oxfam: Pandemien har ført til grotesk forskjell

utenriks

Forskjellen i verda har vakse dramatisk under pandemien, slår Oxfam fast i rapporten «Inequality kills», som blir lansert måndag.

For medan verdas ti rikaste har dobla den samla formuen sin frå 700 milliardar til 1,5 billionar dollar, omtrent like mykje som ni norske statsbudsjett, har over 160 millionar menneske falle under fattigdomsgrensa både i 2020 og 2021.

– Aldri har det vore viktigare å byrje å rette opp denne groteske forskjellen, seier Oxfam-leiar Gabriela Bucher i ein kommentar til rapporten, som kjem same dag som World Economic Forum startar årets digitale møte.

– Ein fantastisk pandemi

– Milliardærane har hatt ein fantastisk pandemi. Sentralbankar har pumpa billionar av dollar inn i finansmarknadene for å redde økonomiane, men mykje har enda opp i lommene til milliardærane, seier Bucher.

Dei ti rikaste har no seks gonger meir kapital enn det dei 40 prosent fattigaste i verda, eller 3,1 milliardar menneske, har til saman, ifølgje rapporten.

– Dersom desse ti tapte 99,99 prosent av formuen sin i morgon, ville dei framleis vore rikare enn 99 prosent av befolkninga i verda, påpeikar Oxfam-sjefen.

Éin døyr kvart fjerde sekund

Ifølgje den anerkjende britiske bistandsorganisasjonen krevst det no eit krafttak mot forskjellen.

For kvar dag døyr 21.000 menneske – ein person kvart fjerde sekund – på grunn av svolt, klimakrise, kjønnsbasert vald og manglande tilgang til helsehjelp, ifølgje rapporten.

Oxfam kallar den ekstreme forskjellen for «økonomisk vald», der politiske avgjerder som gagnar ei lita gruppe privilegerte rike og mektige, fører til direkte skade for det store fleirtalet av vanlege folk på kloden.

Mellom anna er likestillinga sett mange tiår tilbake. 13 millionar færre kvinner er i arbeid enn i 2019, og 252 rike menn har meir pengar enn 1 milliard kvinner i Afrika, Latin-Amerika og Karibia til saman.

Vaksineforskjell

Det er særleg skjeivdistribusjonen av vaksinar som har trigga veksten i forskjell, ifølgje Oxfam.

I rapporten blir det påpeika at folk frå Bangladesh har fem gonger større risiko for å døy av covid-19 enn kvite britar.

– Vaksinane skulle få oss ut av pandemien, likevel har rike lands styresmakter late legemiddelmilliardærar og -monopol kutte forsyningane til milliardar av menneske. Resultatet er at alle former for forskjellar risikerer å auke, seier Bucher.

Den rike vaksinegrådigheita har òg ført til at kløfta mellom rike land og utviklingsland har auka for første gong på generasjonar, ifølgje Oxfam.

Meir skatt

Ei løysing er å skattleggje ekstrem rikdom langt hardare, meiner Oxfam.

Dei har rekna ut at ein skatt på 99 prosent på formuesauken under pandemien til dei ti rikaste kunne sikra vaksinar til heile verda og gitt innbyggjarane i 80 land betre helse- og sosiale tenester.

Og framleis ville dei ti rikaste hatt 8 milliardar dollar meir å rutte med enn før pandemien.

I Noreg stiller Kirkens Nødhjelp seg heilt og fullt bak Oxfams rapport.

– Rapporten viser at pandemien og handteringa vår av ho er ein historisk forskjellsmaskin. Det er ei utvikling som må snuast om vi skal ha nokon sjanse til å handtere dei mange krisene verda står overfor, og kjempe mot fattigdom, seier Lisa Sivertsen, leiar for politikk og kommunikasjon i Kirkens Nødhjelp.

Politisk løft

Ho meiner rapporten bør vere ein stor vekkjar for alle politikarar.

– No trengst det eit politisk løft for å demme opp for den aukande kløfta mellom rik og fattig i verda. Kløfta blir stadig djupare og meir skadeleg, seier Sivertsen, som til liks med Oxfam tek til orde for meir skatt.

– Formue og verdiskaping må skattleggjast slik at vi får ei reell omfordeling. Vi treng ei global skattereform som sikrar openheit og at verdiar blir skattlagde der dei blir skapte. Vi etterlyser ein internasjonal skattekonvensjon, seier ho.

