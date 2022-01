No er greske eldre pålagde å vaksinere seg

utenriks

Påbodet om vaksinasjon for eldre tredde i kraft måndag. Bota for å bryte påbodet ligg på rundt 1.000 kroner.

Inntektene frå bøter skal brukast for å finansiere greske sjukehus. Allereie før påbodet tredde i kraft har det vist seg å vere svært effektivt. Sidan regelen vart kunngjord seint i november har litt over 217.000 greske eldre late seg vaksinere, slik at delen vaksinerte i denne aldersgruppa no ligg på rundt 90 prosent.

Statsminister Kyriakos Mitsotakis har avvist obligatorisk vaksinasjon for andre aldersgrupper. Grunnen til at det er innført påbod for eldre, er fordi det i stor grad var dei som vart innlagde med alvorleg koronasjukdom, seier han.

(©NPK)