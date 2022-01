Maltesar favoritt til å overta som president i EU-parlamentet

utenriks

EUs parlamentarikarar må velje seg ein ny leiar etter at president David Sassoli brått døydde på sjukehus i Italia førre veke. Metsola tok over som avløysar og tysdag finn valet stad. 42-åringen representerer den største partigruppa i parlamentet, den konservative alliansen The European People's Party (EPP).

I tråd med ein avtale mellom partigrupper i EU-parlamentet blir ho venta å få støtte frå den liberale gruppa RE og den sosialdemokratiske gruppa. Metsola er utdanna advokat og har jobba som rådgivar for den maltesiske delegasjonen og for EUs utanrikskommissær før ho sjølv vart politikar og vald inn i EU-parlamentet i 2013.

Det er tre utfordrarar, blant dei den tidlegare svenske kulturministeren Alice Bah Kuhnke frå Dei Grøne. Også polske Kosma Zlotowski frå ei EU-skeptisk partigruppe og spanske Sira Rego, som representerer venstrefløya, stiller som kandidatar.

Presidenten leier arbeidet i EU-parlamentet og blir vald for to og eit halvt år. Det er eit verv som har høg status, men vedkommande har ikkje like stor makt som EU-presidenten, for tida Ursula von der Leyen.

