Hindumunk i India sikta etter å ha oppmoda til folkemord mot muslimar

utenriks

Yati Nasinghanand Giri, ein profilert tilhengjar av høgrenasjonalistar som også leier eit hindukloster, vart arrestert laurdag etter å ha vorte skulda for nedsetjande kommentarar om kvinner.

Dagen etter vart han varetektsfengsla i to veker for hatytringar mot muslimar. Politiet beskriv Giri som ein kjenning.

I desember oppmoda Giri og andre religiøse leiarar hinduar til å væpne seg for «eit folkemord» mot muslimar under eit møte i Haridwar, ein heilag by i delstaden Uttarakhand. To personar er hittil sikta etter møtet.

Sidan hindunasjonalisten Narendra Modi vart statsminister i 2014 har talet på angrep mot muslimar og andre minoritetar i India auka kraftig. Muslimar utgjer 14 prosent av innbyggjarane i landet, men det store fleirtalet er hinduar.

Videoar frå det aktuelle møtet viser at fleire hindumunkar oppmodar til drap på muslimar. Fleire av dei skal ha tette band til Modis parti.

