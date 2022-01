Fransk presidentkandidat dømd for hatytringar

utenriks

Den høgreradikale politikaren er dømd til å betale 100.000 kroner i bot. Zemmour har allereie varsla at han ankar dommen.

Uttalen det dreier seg om kom på TV-kanalen CNews i september 2020. Då uttalte han at mindreårige innvandrarar var«tjuvar, drapsmenn, valdtektsmenn. Det er alt dei er. Vi burde sende dei tilbake.»

Journalisten og forfattaren, som slit med å samle underskriftene han treng for å stille som presidentkandidat, har allereie vorte dømt for hatytringar to gonger. Til saman har han vorte etterforska for ytringar mot innvandrarar og islam heile 16 gonger.

Ein periode vart det spekulert i om Zemmour ville bli president Emmanuel Macrons viktigaste utfordrar i presidentvalet i april, men han slit med oppslutninga.

(©NPK)