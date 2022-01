Eitt år etter arrestasjonen: Navalnyj angrar ikkje

utenriks

Navalnyjs uttale måndag kom i eit innlegg på Instagram, der eit foto av han i fangeuniform vart lagt ut.

– Eg gjorde det, eg angrar ikkje eit sekund, heiter det i innlegget.

Han gjentek bodskapen han sjølv ropte til dei som hadde møtt opp utanfor rettssalen for eit år sidan:

– Ikkje vêr redde for noko. Dette er landet vårt og vi har ikkje noko anna, skriv han.

Nervegift

Navalnyj vart alvorleg sjuk under eit besøk i Tomsk 20. august 2020. Etter internasjonalt press vart han flogen til Berlin, og det vart sidan påvist at han var forgifta med nervegifta novitsjok. Behandlinga tok seks månader.

Den 17. januar 2021 vart Navalnyj arrestert då han vende tilbake til Russland, og han soner for tida ein dom på to og eit halvt år i ein fangeleir utanfor Moskva etter å ha brote vilkåra for ei vilkårsstraff han fekk i 2014.

Årsaka til at han ikkje melde seg kvar veke, slik han skulle, var at han låg i koma på sjukehus i Berlin.

På årsdagen for arrestasjonen behandla ein domstol krav om betre soningsforhold. Navalnyj deltok via video. Kravet vart avvist av domstolen.

Russiske styresmakter har nekta å etterforske forgiftinga av Navalnyj og skulda tyske styresmakter for ikkje å samarbeide.

Går etter Navalnyj-medarbeidarar

To av Navalnyjs næraste medarbeidarar har den siste veka vorte førte opp på Russlands liste over «terroristar og ekstremistar». Dei to, Leonid Volkov og Ivan Zjdanov, har begge forlate landet.

I desember vart dessutan ein av Navalnyjs medarbeidarar i Tomsk avhøyrt. Ksenia Fadejeva er òg lokalpolitikar i byen i Sibir, der Navalnyj altså vart forgifta for halvtanna år sidan. Fadejeva risikerer opptil tolv år i fengsel dersom ho blir funnen skuldig i å ha samarbeidd med ein ekstremistorganisasjon.

Samtidig går det føre seg nok ei etterforsking mot Navalnyj sjølv, der han blir skulda for ekstremisme.

Den siste tida har Russland trappa kraftig opp kampanjen sin mot kritikarar av regimet, menneskerettsaktivistar og journalistar.

