Senatet i USA seier nei til Nord Stream 2-sanksjonar

Stemmegivinga følgde i stor grad partilinjene, sjølv om nokre senatorar frå Demokratane slutta seg til det republikanske forslaget.

55 senatorar stemde for forslaget. 44 stemde imot, medan ein senator ikkje leverte stemme. Republikanarane trong 60 av dei 100 stemmene i Senatet for å få vedteke sanksjonane.

Det var den republikanske senatoren Ted Cruz som stod bak forslaget om å gi økonomiske sanksjonar mot selskapa som står bak Nord Stream 2-prosjektet.

Nord Stream 2 skal frakte gass frå Russland til Tyskland. Prosjektet vart ferdigstilt i fjor haust, men har enno ikkje fått driftsløyve av tyske styresmakter.

Blant demokratane var det frykt for at diplomatiske framstøyt for å hindre Russland frå å invadere Ukraina, kunne bli sett på spel med nye sanksjonar.

