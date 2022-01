utenriks

Nærare detaljar om hendinga er så langt ikkje kjent.

Meldinga fredag kjem etter at Nord-Korea på under éi veke har gjennomført to testar av det dei kallar hypersoniske rakettar. Den førre testen fann stad tysdag.

USAs utanriksminister Antony Blinken uttalte i eit intervju med MSNBC at Nord-Koreas rakettestar kan ha som mål å gi landet auka merksemd.

