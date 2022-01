Kina skjerpar smittetiltak før OL

utenriks

Skjerpinga gjeld både Beijing og landet elles. Samtidig held det fram å dukke opp smitteutbrot i ulike delar av landet, noko som fører til harde nedstengingar for å kvele smitten så raskt som mogleg.

Blant tiltaka er ein ordre om at barn ved internasjonale skular skal testast frå og med neste veke, og dessutan at flypassasjerar som har vore i transitt, blir nekta innreise.

Innbyggjarane har vorte bedne om berre å reise viss det er strengt nødvendig. Dei har heller ingen garanti for at dei kan vende heim igjen viss det bryt ut smitte på staden dei har reist til.

I millionbyen Tianjin, som ligg like ved Beijing, er det gitt ordre om ein tredje runde med massetesting. Han startar laurdag morgon og skal fullførast på 24 timar. I rundt seks kinesiske storbyar er det no innført nedstenging og andre tiltak for å slå ned all smitte.

