Toryar ber Boris Johnson gå etter hagefest-skandalen

Den skotske Tory-leiaren Douglas Ross seier posisjonen til statsministeren ikkje lenger er haldbar etter det som kom fram i spørjetimen i parlamentet onsdag. Også tre parlamentarikarar frå Johnsons eige parti meiner han må gå av, ifølgje BBC.

Ross seier han hadde ein «vanskeleg samtale» med Johnson etter at statsministeren framførte unnskyldninga si i underhuset. Den skotske Tory-leiaren varslar at han vil skrive til 1922-komiteen, som organiserer leiarval i partiet, for å gi uttrykk for manglande tillit til Johnson.

– Han er statsminister, og det var regjeringa som innførte desse reglane. Han må stå til ansvar for handlingane sine, seier Ross.

Ventar på gransking

Viss 54 tory-parlamentsmedlemmer sender brev til 1922-komiteen, vil det utløyse krav om leiarval.

Fleire sentrale toryar – blant dei regjeringsmedlemmer – har slått ring om Johnson og ber partifellar om å vente på utfallet av den interne granskinga som er i gang.

Men den viktige backbencharen William Wragg vil ikkje vente og seier situasjonen ikkje kan halde fram.

– Eg trur ikkje det skal overlatast til ei gransking under leiing av ein toppbyråkrat å vedta framtida til statsministeren vår og kven som faktisk skal styre landet, sa han til BBC Radio 4.

Ein annan parlamentsmedlem, Caroline Nokes, seier Johnson bør gå av no fordi han påfører skade for heile det konservative partiet.

– Dessverre ser han ut til å vere ei belastning. Anten går han no, eller så går han i parlamentsvalet om tre år, seier ho.

– Halvhjarta unnskyldning

Det er aukande misnøye internt i Det konservative partiet, skriv BBCs politiske redaktør Laura Kuenssberg i ein kommentar torsdag. Diskusjonen i fleire krinsar går no intenst på korleis og når Johnson må fråtre.

– Det er ei lang liste med parlamentarikarar som kan posisjonere seg som kandidat til ny leiar, mange fleire enn dei to som oftast blir nemnde som arvtakarar, finansministeren og utanriksministeren, skriv ho.

Det er både det opphavlege regelbrotet og Johnsons forklaring i spørjetimen som vekkjer harme. Johnson forklarte at hagefesten var å rekne som eit arbeidsmøte – sjølv om lekne e-postar har avslørt at folk vart bedne om å ta med eigen vin/alkohol til tilstellinga.

Ba om etterforsking

Johnson innrømde at han hadde vore til stades i 25 minutt for å «takke medarbeidarane for alt arbeidet dei hadde gjort». Han la til at han i ettertid ser at samankomsten tek seg dårleg ut utanfrå, og at alle burde vorte sendt inn igjen etterpå. Johnson sa at han sende ut ein ektefølt unnskyldning til det britiske folket, men sa samtidig at tilstellinga teknisk sett ikkje innebar brot på koronareglane.

– Forklaringa er så latterleg at ho er støytande for det britiske folket, sa Labour-leiar Keir Starmer, som har kravd at Johnson går av.

Krav om avgang har òg komme frå leiaren for Det skotske nasjonalistpartiet og frå Liberaldemokratanes leiar sir Ed Davey. Sistnemnde har òg skrive til politiet i London for å be dei etterforske Johnsons nærvær på hagefesten 20. mai.

