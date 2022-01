Stadig nye smitterekordar på Filippinane

utenriks

Torsdag vart det rapportar om over 34.000 tilfelle, det høgaste talet på eitt døgn sidan pandemien starta. Til saman er over 3,09 millionar smittetilfelle registrerte.

Halvparten av smittetilfella blir knytte til hovudstadsområdet rundt Manila, eit området med 13 millionar innbyggjarar.

Auken kjem av auka mobilitet og samlingar i jula, og dessutan spreiing av omikronvarianten.

Fleire offentlege og private kontor, bankar og andre verksemder held stengt. Høgsterett har beordra at fleire titals lokale domstolar skal halde stengt for fysisk rettsbehandling inntil vidare. I Manila er alle offentlege og private skular pålagt stenging beskriven som ein «helsepause» fram til 21. januar etter at det kom inn meldingar om høge smittetal blant lærarar.

