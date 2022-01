Støttespelarar til Assad-regimet blir stilte for retten i Europa

utenriks

Tyskland ligg i tet i dette arbeidet med å rettsleg forfølgje personar skulda for grove brotsverk gjort under Assads regime. Torsdag vart den tidlegare syriske obersten og etterretningsagenten Anwar Raslan dømd til livsvarig fengsel i ein domstol i Koblenz for brotsverk mot menneskja.

Raslan, som bur i Tyskland etter å ha hoppa av og søkt asyl i landet i 2014, vart dømd for å ha hatt det overordna ansvaret for drapet på 27 personar i eit fengsel i Damaskus i 2011 og 2012.

I fjor dømde den same domstolen ein annan syrisk offiser, tidlegare etterretningsagent Eyad al-Gharib, til fire og eit halvt års fengsel. Han vart kjend skuldig i medverknad til brotsverk mot menneskja. Al-Gharib forlét Syria i 2013 og kom til Tyskland i 2018.

Universell jurisdiksjon

I forklaringane sine til politiet vitna al-Gharib mot Raslan, og trekte han inn i over ti hendingar der fangar vart drepne.

Saka mot dei to er den første mot syrarar som blir skulda for brotsverk mot menneskja gjort under den syriske borgarkrigen, og som går føre seg i samsvar med universell jurisdiksjon.

Det er prinsippet om universell jurisdiksjon som gjer desse sakene mogleg. Det er eit folkerettsleg prinsipp om at personar som har gjort seg skuldige i svært alvorlege brotsverk, blant dei krigsbrotsverk og folkemord, kan rettsleg forfølgjast uavhengig av staden der ugjerningane vart gjort.

I fleire land blir det òg gjorde forsøk på å rettsleg forfølgje personar som ikkje er i det aktuelle landet, også dette med tilvising til reglane om universell jurisdiksjon.

Mange saker i Tyskland

Rettssakene i Tyskland kjem som eit resultat av at syrarar i landet har fortalt om bruk av utstrekt tortur i syriske fengsel. Prosessen har gått føre seg i fleire år, og det er snakk om fleire saker:

I mars 2017 bad sju syriske torturoffer og ei menneskerettsgruppe om at tenestemenn i den syriske hemmelege tenesta skulle straffeforfølgjast.

Seinare same år vart nærare 27.000 bilete tekne av ein tidlegare syrisk militærfotograf, kjent som Caesar, overlevert tyske domstolar. Bileta dokumenterte tortur og død i fengsla til regimet, opplyser Det europeiske senteret for menneskerettar, ECCHR.

I november 2017 følgde 13 syrarar opp med nye skuldingar om tortur i syriske fengsel.

Sju andre syriske menn og kvinner, som hevda å ha vorte utsette for eller ha vore vitne til valdtekt og seksuelle overgrep i Assads interneringssenter, vende seg i 2020 òg til tysk påtalemakt, ifølgje ECCH.

Syrarane har peikt ut ni høgtståande embetsmenn frå Assad-regjeringa og etterretningstenesta til luftvåpenet, blant dei etterretningsoffiseren Jamil Hassan.

Ein syrisk lege er dessutan skulda for tortur, drap og brotsverk mot menneskja. Rettssaka mot legen startar i Frankfurt 19. januar.

Saker i Frankrike

Det går òg føre seg ei rekkje liknande saker i Frankrike: I september 2015 opna påtalemakta i Paris ei førebels etterforsking mot Assads regime for brotsverk mot menneskja på grunn av skuldingar om bortføring og tortur.

I juli same år bad ein familie om at dødsfallet til ein syrisk lege skulle etterforskast. Han skal ha vorte utsett for tortur og drepen i eit av Assads fengsel.

Ein annan fransk domstol opna ei etterforsking i 2016 etter at Mazen Dabbagh og son hans Patrick hadde forsvunne i Syria. Dei var fransk-syriske statsborgarar som hadde vorte arresterte i Syria i 2013.

Fransk påtalemakt skreiv i 2018 sin første internasjonale arrestordre på tre høgt rangerte syriske offiserar, som er skulda for brotsverk mot menneskja.

Arrestordren gjaldt sjefen for Syrias nasjonale tryggingsbyrå, Ali Mamluk, sjefen for etterretningstenesta til det syriske flyvåpenet Jamil Hassan og Abdel Salam Mahmoud som hadde ei leiande stilling i etterretningsavdelinga til flyvåpenet ved flyplassen Mezzeh i Damaskus.

I april 2021 fekk tre frivillige organisasjonar starta etterforsking av dei kjemiske angrepa med saringass i 2013 som ein meinte den syriske regjeringa stod bak.

Etterforsking av denne saka er òg innleidd i Tyskland.

I desember 2021 vart ein fransk-syrisk mann fengsla, mistenkt for å ha skaffa den syriske hæren materiale som kan brukast til å framstille kjemiske våpen.

Andre land

Også i andre land i Europa er liknande saker opna. I 2017 var Sverige det første landet som dømde ein tidlegare soldat for krigsbrotsverk.

Det har òg vore ei sak oppe til behandling i Spania, men der vart saka avvist av domstolen. Ei spansk kvinne av syrisk opphav hadde skulda ni syriske styresmaktspersonar for tvangsfengsling, tortur og avretting av bror hennar i 2013.

FNs hovudforsamling oppretta i 2016 ein internasjonal, upartisk etterforskingsmekanisme som skal samle bevis for alvorlege overgrep i den syriske konflikten. Bevisa skal kunne brukast i framtidige rettssaker.

