Russisk viseutanriksminister ser ikkje poeng med vidare samtalar

Uttalen kjem i eit intervju med den internasjonale russiskspråklege TV-kanalen RTVI.

– Eg ser ingen grunn til å setje oss ned i dei kommande dagane og starte dei same diskusjonane på nytt, seier Rjabkov.

Han skulda vestlege diplomatar for manglande fleksibilitet i samtalar om seriøse tema.

USA og Nato har begge halde samtalar med Russland i eit forsøk på å dempe spenninga rundt Ukraina. Titusenvis av russiske soldatar har samla seg ved grensa i landet. Det kom likevel ingen gjennombrot i samtalane i høvesvis Genève og Brussel. Torsdag er Ukraina hovudtema i eit møte i Organisasjonen for tryggleik og samarbeid i Europa (OSSE) i Wien, men det blir venta ikkje stor framgang her.

Russland foreslo i desember at USA og Nato skulle avgrense nærværet sitt i det tidlegare Sovjetunionen og Aust-Europa, og at ikkje Ukraina eller Georgia skulle få bli medlemmer i Nato.

– Vi foreslår at vi skal gå gjennom forslaga artikkel for artikkel, slik at vi kan gjere oss klare for å lage juridisk bindande avtalar, seier Rjabkov.

Han meiner det ikkje er mogleg fordi USA og Nato ikkje vil forhandle om fleire av nøkkelkrava til Russland. Rjabkov meiner det er vanskeleg å stole på Nato-landa.

