Nytt Ukraina-møte med låge forventningar

utenriks

OSSE blir ofte beskrive som eitt av få forum for dialog mellom Moskva og vesten, og møtet i det permanente rådet til organisasjonen er det tredje i samband med krisa denne veka. Måndag var amerikanske og russiske topprepresentantar i Genève, medan onsdag møttest NatoRussland-rådet for første gong på to og eit halvt råd.

Kravet frå Russland om at Nato og USA skal halde Ukraina utanfor Nato og trekkje seg ut av Russlands innverknadssfære står som før, medan Nato står ved prinsippa sine om at alle land sjølv skal få velje tryggingspolitikken sin. Nokre store resultat er derfor ikkje venta av møtet i OSSE.

– Eg trur ikkje det blir nokon konkrete resultat denne veka. Vårt fremste mål er å opprette ein dialog, seier USAs OSSE-ambassadør Michael Carpenter til den uavhengige russiske TV-kanalen Dozjd.

