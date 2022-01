utenriks

Dei to var på patrulje ved basen sin i Jordan-dalen då feilidentifiseringa skjedde og dei vart skotne natt til torsdag, opplyser den israelske hæren.

– Uendeleg sorg denne morgonen med meldinga om at to offiserar i Egoz-eininga er drepne, seier forsvarsminister Benny Gantz, som også har kunngjort at det allereie er starta ei etterforsking av saka.

