Franske lærarar går til streik over koronatiltak

utenriks

Det franske utdanningsdepartementet seier om lag 40 prosent av barneskulelærarane har lagt ned arbeidet, medan fagforeininga Snuipp meiner det dreier seg om heile 75 prosent. Halvparten av barneskulane er stengde for dagen.

I ei fråsegn seier Snuipp at streiken demonstrerer håpløysa og frustrasjonen blant dei skuletilsette. Dei meiner koronatiltaka fører til at medlemmene deira ikkje får undervist ordentleg, at dei ikkje er verna mot koronasmitte, og at dei ofte høyrer om endringar i reglane frå media, i staden for frå overordna.

– Regjeringa kunngjer nye reglar, og ingen tenkjer på kva det betyr for oss på bakkenivå, seier rektor Olivier Flipo til nyheitsbyrået AFP.

Snuipp hevdar skulen ikkje lenger fungerer som ein skule, men noko nærare ein oppbevaringsanstalt med høgt sjukefråvær blant elevane og strev med å kombinere heimeskule med klasseromsundervisning.

