AstraZeneca: Lovande resultat om oppfriskingsdose

Ein førebels analyse viser at ein tredjedose med Vaxzevria auka immunresponsen mot virusvariantane beta, delta, alpha og gamma. Ein tilleggsanalyse viste òg auka antistoffrespons mot omikron.

Testpersonane som inngår i studien er tidlegare vaksinerte med anten Vaxzevria eller ein nRNA-vaksine.

Ein annan studie, som blir omtalt i forskingstidsskriftet The Lancet, viser at oppfriskingsdose med Vaxzevria auka antistoffnivåa betydeleg for personar som hadde fått første dosar frå KoronaVác (frå selskapet Sinovac Biotech).

Ifølgje AstraZeneca styrkjer dette bevis for at Vaxzevria kan brukast som oppfriskingsdose – uavhengig av kva vaksine ein har fått som første og andre dose.

