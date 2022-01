25.000 nye smittetilfelle i Danmark

utenriks

Det er det tredje høgaste smittetalet som er registrert på eit døgn gjennom pandemien i Danmark.

I tillegg har det vorte registrert 20 koronarelaterte dødsfall det siste døgnet, og 194 innleggingar på sjukehus. Men med utskrivingane som også har skjedd, er det alt i alt fire fleire innlagde på sjukehus torsdag enn onsdag.

Onsdag bestemde den danske regjeringa at koronarestriksjonane i Danmark skal lettast på. Det betyr mellom anna at kinoar, teater og høgskular får høve til å vise framsyningar for eit avgrensa tal besøkjande.

