YouTube blir oppmoda til å kjempe mot feilinformasjon

utenriks

– Kvar dag ser vi at YouTube er ein av dei viktigaste kanalane for feilinformasjon på nett globalt, heiter det i ei felles utsegn frå organisasjonane, som inkluderer mellom anna Kenya-baserte Africa Check og den amerikanske avisa Washington Post.

Videoar som inneheld feilinformasjon, har gått under YouTubes radar, spesielt i land der ein ikkje snakkar engelsk, meiner organisasjonane.

– Erfaringane våre som faktasjekkarar, kombinert med akademiske undersøkingar, fortel oss at det er meir effektivt å markere faktasjekka innhald enn det er å slette innhald, heiter det i brevet.

Talsperson Elena Hernandez for YouTube forsvarer innsatsen selskapet gjer på feltet og seier at faktasjekking er avgjerande, men berre éin del av eit stort puslespel for å hindre spreiinga av feilinformasjon.

(©NPK)