WHO: Smittetilfelle auka globalt med 55 prosent førre veke

Det vart i førre veke registrert rundt 15 millionar nye koronatilfelle globalt og over 43.000 koronarelaterte dødsfall, opplyser WHO.

Omikronvarianten står for rundt 59 prosent av alle sekvenserte smitteprøvar, ifølgje WHO, som understrekar at det stadig kjem fleire studiar som fastslår at omikron gir mindre alvorleg sjukdomsforløp enn deltavarianten.

Omikron, som først vart påvist i Sør-Afrika, førte til at smitten gjekk til vêrs i landet. No har den sørafrikanske epidemien minka, og ekspertar går ut frå at smittebølgja er forbi.

Alle verdsregionane opplevde ein smitteauke førre veke, med unntak av Afrika, der talet på nye registrerte smittetilfelle gjekk ned 11 prosent. I Europa har talet på smittetilfelle auka med 31 prosent den siste veka, medan talet på koronadødsfall gjekk ned med 10 prosent.

Samtidig har smitten gått betrakteleg opp i Søraust-Asia den siste veka, med ein auke på 400 prosent. Det er spesielt i land som India og Thailand at smitten har auka mest.

