Ukraina: Soldat drepen i kamp mot separatistar

Styresmaktene opplyser at dei prorussiske separatistane gjekk til angrep, utstyrt med mellom anna maskingevær, aust i landet. Dei ukrainske troppane svarte på elden, opplyser hæren i ei fråsegn.

Dette skjer like i forkant av møtet på onsdag mellom Russland og Nato i NatoRussland-rådet, eit møte som har som mål å senke spenningsnivået i Ukraina-konflikten, som har eskalert dei siste månadene.

Vestlege land har skulda Russland for å ha utplassert rundt 100.000 soldatar nær grensa til Ukraina og hevdar russarane planlegg for ein mogleg invasjon av nabolandet i vinter. Russland har avvist dette og påpeika at dei står fritt til å flytte på styrkar på eige territorium.

