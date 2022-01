Russland og Kina hindra støtte til Mali-sanksjonar i Tryggingsrådet

utenriks

Kenyas FN-ambassadør Martin Kimani sa etter møtet bak lukka dører at han var skuffa over at Tryggingsrådet ikkje kunne einast om det han sjølv kalla ei «relativt mild» fråsegn.

Kenya støtta uttalen, som hadde vorte ført i pennen av Frankrike, og som tok til orde for å støtte sanksjonane som den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas har innført.

Kenya er blant dei ikkje-permanente medlemmene i FNs tryggingsråd. Det er òg to andre afrikanske land, Ghana og Gabon. Også dei støttar Ecowas' sanksjonar mot militærjuntaen i Mali.

