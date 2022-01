utenriks

Onsdag vart det registrert 80.430 tilfelle av covid-19, opplyser det statlege Robert Koch-instituttet (RKI).

Det er rundt 21.500 fleire enn same dag førre veke.

Det er no registrert 407,5 smittetilfelle per 100.000 innbyggjarar, medan for éi veke sidan var talet 258,6 tilfelle per 100.000 innbyggjarar.

