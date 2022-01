Nato augnar håp om rakettdialog i rådsmøte med Russland

utenriks

Møtet er eit av fleire treffpunkt Nato og Russland har avtalt i byrjinga av året for å senke spenningsnivået i Ukraina-konflikten, der Nato fryktar ein russisk invasjon av landet. Russland skuldar på si side Nato for provoserande militær aktivitet, mellom anna i Svartehavet.

– Det er ei moglegheit for dialog i ein kritisk fase for europeisk tryggleik. Når spenningsnivået er høgt er det endå viktigare enn vanleg at vi set oss ned ved same bord og snakkar om kvarandres bekymringar, sa Nato generalsekretær Jens Stoltenberg då møtet byrja.

Begge partar har førebels halde seg til hovudbodskapane sine i samtalane.

Natos viktigaste bodskap har vore at alliansen ikkje kjem til å inngå noko kompromiss om kjerneprinsippa sine. Det betyr mellom anna at dei ikkje kan gå med på Russlands krav om at Ukraina aldri skal få ønsket sitt oppfylt om medlemskap i Nato. Russlands ønske om at Nato skal byggje ned infrastrukturen sin i Aust-Europa er heller ikkje aktuelt å innfri for Nato.

Rakettdiplomati

NatoRussland-rådet har ikkje møttest sidan juli 2019, og i Nato-krinsar skal det ikkje vere forventa at møtet vil føre til mykje. Likevel er det, etter det NTB kjenner til, område der diplomatane ser for seg at ein kan føre reell dialog.

I oktober 2016 utplasserte Russland kryssarmissil av typen Iskander i enklaven Kaliningrad, som ligg klemt inn mellom Austersjøen, Polen og Litauen. Med ei rekkjevidd på om lag 500 kilometer kan Iskander-rakettane nå fram til nesten heile Polen, Baltikum og det sørlege Sverige med anten konvensjonelle stridshovud eller atomstridshovud. Missila har vore ein verkebyll for Natos forhold til Russland sidan 2016, saman med mellomdistanserakettar av typen SSC-8 som er utplasserte vest i Russland.

Det er denne verkebyllen Nato no er interessert i å diskutere med Russland. Russarane er på si side bekymra for Nato-missil nær sine eigne grenser. USA har allereie teke opp tematikken i samtalane sine med Russland i Genève måndag, og gjort det klart at dei er villige til å diskutere plasseringa av enkelte missilsystem i Europa, uttalte viseutanriksminister Wendy R. Sherman i pressebrifinga si måndag.

Sherman uttalte òg tydeleg at det ikkje er aktuelt å ha vidare samtalar om krisa utan at Europa og Ukraina er med.

Openheit

I tillegg håpar Nato-diplomatane at ein kan få til diskusjon om tiltak for å auke openheita mellom partane. Dei håpar at samtalen kan gå i retning av meir openheit rundt øvingar og utplassering av styrkar nær grensa. Slik kan ein redusere risikoen for misforståingar og farlege situasjonar, særleg i luftrommet og til havs. Det skal ikkje vere aktuelt med formelle forhandlingar før Russland reduserer spenninga ved grensa til Ukraina.

USA har allereie gjennomført sine eigne samtalar på høgt nivå med Russland i Genève. Dei fann stad måndag, då viseutanriksminister Wendy R. Sherman og den russiske motparten hennar Sergej Rjabkov snakka saman i nesten åtte timar.

– Viss det er vilje til samtale, opnar det seg mange moglegheiter for å gå inn på både missil, tillit, konfliktreduserande tiltak og handtering av kort varslingstid. Eg meiner det er grunn til å håpe at det er ein vilje der, og at nokre av Russlands omsyn kan varetakast gjennom denne typen diskusjonar, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) til NTB.

Ber om toppmøte

I tillegg skal Ukraina vere tema når Organisasjonen for samarbeid og tryggleik i Europa (OSSE) held møte torsdag. Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har bede om eit nytt toppmøte med Frankrike, Tyskland og Russland.

Russland har på si side uttrykt at samtalane med USA gav lite grunn til optimisme, men russiske representantar har uttalt at dei ventar på vidare samtalar denne veka.

– Vi har framleis fleire møte framfor oss, som vil la oss få ei tydelegare forståing av korleis situasjonen er opp mot USA, sa Kremls talsmann Dmitrij Peskov tysdag.

Peskov uttalte òg tysdag at samtalane så langt har vore ein «positiv» start på ein dialog som kan halde fram.

(©NPK)