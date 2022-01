Grilling over ulovlege selskap er venta for Johnson i spørjetimen

utenriks

Overskriftene i britiske medium er ikkje nådige for Johnson onsdag, etter at det måndag vart leke ein e-post som skal vise at ein høgtståande embetsmann på Statsministerens kontor inviterte meir enn 100 kollegaer til ei samling i hagen til statsministerbustaden 10 Downing Street i mai 2020.

Medarbeidarane vart oppmoda til å ta med drikke sjølv. Anonyme vitne hevdar Johnson og kona Carrie var med på arrangementet.

Problemet til Johnson er at i mai 2020 var Storbritannia midt i den første nedstenginga si. Styresmaktene forbaud samtidig at folk samla seg, også utandørs, og det var stramme avgrensingar på kva som var tillate av kontakt med andre menneske, også i gravferder.

Julebord og juleselskap

Den lekne e-posten er det nyaste i ei rekkje skuldingar som har dukka opp den siste månaden om slike festar og samlingar i Downing Street. Tidlegare har det komme ut at det skal ha vore fleire julebord og juleselskap i Downing Street før jul i 2020 – òg då medan Storbritannia var stengt ned.

Johnsons konservative parti har allereie fått merke raseriet til veljarane over avsløringane. Partiet rasar på meiningsmålingane og opposisjonen krev Johnsons avgang.

I spørjetimen klokka 13 norsk tid onsdag vil Johnson for første gong måtte svare på spørsmål om dei nye avsløringane. Labour-leiaren Keir Starmer og andre opposisjonspolitikarar er venta å grille statsministeren, som tidlegare har hevda at han ikkje visste om slike brot på koronarestriksjonane.

Konservative aviser går mot Johnson

Dei siste skuldingane ser likevel ut til å bevise at Johnson har vore klar over situasjonen. Til og med dei konservative avisene rasar mot statsministeren.

– Er festen over for statsministeren, spør tabloidgiganten Daily Mail.

– Johnson mistar støtte frå konservative, står det i utgåva på onsdag av Daily Telegraph.

– Det er partiet mitt, og eg kan liggje lågt så lenge eg vil, skriv den andre tabloidgiganten, The Sun.

Johnson hadde håpa å få ein ny start i 2022, etter eit kaotisk 2021 med påstandar om korrupsjon og kameraderi i tillegg til brot på koronareglane. Han har utnemnt embetskvinna Sue Gray til å etterforske sakene. I tillegg har London-politiet vore i kontakt med Statsministerens kontor i samband med selskapet i mai 2020.

(©NPK)