utenriks

Johnson beklaga at det var «ting regjeringa ikkje gjorde rett».

Han måtte tole grilling i spørjetimen i parlamentet onsdag i tilknyting til skandalen rundt påstandar om ulovlege festar og samankomstar under nedstenginga.

For første gong innrømde Johnson at han i mai 2020 var til stades under ein hagefest. Han har likevel beskrive samankomsten som eit arbeidsmøte.

– Eg vil be om unnskyldning … I etterpåklokskapens lys, ser eg at vi burde sendt alle inn igjen, sa Johnson.