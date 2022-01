6. januar-komiteen vil snakke med Rudy Giuliani

utenriks

Komiteen som er nedsett for å granske angrepet på Kongressbygningen den 6. januar i fjor, er no i gang med prosessen for å be den tidlegare ordføraren avleggje vitnesbyrd. Det opplyste leiaren av komiteen, Bennie Thompson, til CNN tysdag.

Komiteen har førebels ikkje utskrive stemning til Giuliani eller skrive brev for å oppmode han til å la seg avhøyre frivillig. Gitt at Giuliani fungerte som advokaten til den tidlegare presidenten på dette tidspunktet, har han eit sterkare argument enn andre Trump-medhjelparar for å nekte å vitne i etterforskinga.

Giuliani har førebels ikkje kommentert saka.

Giuliani var ein av dei mest sentrale talarane på rallyet «Stop the steal» 6. januar i fjor. I talen oppmoda han tusenvis av Trump-tilhengjarar til å «stille Kongressen for retten» fordi han var i ferd med å stadfeste valsigeren til president Biden.

(©NPK)