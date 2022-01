Ukrainas president ber om nytt toppmøte for å få slutt på konflikten i landet

utenriks

– Det er på tide å komme til ei realistisk semje om ein slutt på konflikten, og vi er klare til å ta dei nødvendige avgjerdene under eit nytt toppmøte for leiarane av dei fire landa, seier Zelenskyj i ei fråsegn tysdag.

Uttalen kom i etterkant av eit møte med europeiske diplomatar.

Denne veka er Russland i dialog med USA, mellom anna om konflikten i Ukraina. Onsdag skal òg NatoRussland-rådet møtast for første gong på to år, og torsdag blir Ukraina tema når Organisasjonen for samarbeid og tryggleik i Europa (OSSE) har møte i Wien.

(©NPK)