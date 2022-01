utenriks

– Dette fortener å bli sett på som positivt, seier Dmitrij Peskov etter møtet mellom Russlands viseutanriksminister Sergej Rjabkov og den amerikanske motparten hans Wendy Sherman.

– Men dette er ikkje ein prosess for prosessens del, og det er ikkje noko som kan vere tilfredsstillande, for det som er viktig her er resultatet. Det er ingenting å seie om resultatet enno, legg Peskov til.

(©NPK)