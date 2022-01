utenriks

Anyang ligg i Henan-provinsen og har 5,5 millionar innbyggjarar. Frå før har styresmaktene stengt ned Xi'an der det bur 13 millionar menneske og Yuzhou der det bur 1,1 millionar.

Bakgrunnen for nedstenginga av Anyang er to tilfelle av påvist omikronsmitte, truleg knytte til to andre tilfelle som vart oppdaga i byen Tianjin laurdag.

Innbyggjarane i Anyang må no halde seg heime, berre dei som har gyldig ærend får køyre bil og berre butikkar som sel livsnødvendigheiter får halde ope.

(©NPK)