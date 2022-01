Biden og demokratane vil endre stemmereglane i Senatet

utenriks

I ein tale Biden skal halde i Atlanta tysdag, som Det kvite hus har sendt ut på førehand, understrekar han at ei slik reform er nødvendig for å berge demokratiet i USA.

– Dei kommande dagane, når dette forslaget skal stemmast over, vil bli eit vendepunkt i denne nasjonen. Kjem vi til å velje demokrati framfor autokrati, lys framfor mørke, rettferd framfor urettferd, kjem Biden til å seie i talen.

Demokratane har lenge trua med å endre stemmereglane i Senatet dersom Republikanarane held fram med å blokkere forsøka deira på å få gjennom ei ny vallov.

Antidemokratisk

– Akkurat som dei valdelege opprørarane som storma Kongressen for nesten eitt år sidan, har republikanske folkevalde i statar over heile landet slutta opp om den store løgna til den tidlegare presidenten om omfattande valfusk for å vedta antidemokratiske lover, heitte det i eit brev til senatorane frå majoritetsleiaren av partiet i Senatet, Chuck Schumer, førre veke.

– Dei ønskjer å bremse framsteg her i landet, avgrense tilgangen til å stemme, kneble millionar av veljarar og undergrave frie og rettvise val, seier han.

Demokratane har knapt fleirtal i Senatet, men manglar det nødvendige 60–40 fleirtalet som trengst for å endre vallova iUSA.

Filibuster

Schumer og Demokratane vil ha slutt på bruken av den såkalla filibustertaktikken, der saker kan trenerast eller blir stansa ved at senatorar trekkjer talar og debattar i langdrag.

– Vi må tilpasse oss. Senatet må utvikle seg, på same måte som det har gjort mange gonger tidlegare, meiner Schumer.

– Vi håpar at dei republikanske kollegaene våre endrar kursen og samarbeider med oss. Dersom dei ikkje gjer dette, vil Senatet debattere og vurdere endringar i Senatets reglar innan 17. januar, Martin Luther King Jr. dagen. Dette for å verne grunnlaget for demokratiet vårt: frie og rettvise val, skreiv han.

Neppe fleirtal

To demokratiske senatorar har tidlegare gjort det klart at dei ikkje vil støtte partiforslaget til nye stemmereglar, og ingenting tyder på at Schumer har fått dei til å ombestemme seg. Det er heller ingen republikanarar som førebels har slutta opp om forslaget.

President Joe Biden, som sjølv har ei lang fortid som senator, har òg tidlegare sagt at han støttar eit vedtak om å gjere unntak frå filibuster-regelen for å få vedteke ei ny vallov. Dette gjentek han no under talen i Atlanta.

