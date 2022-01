utenriks

Om lag 15 millionar elevar har ikkje hatt moglegheit til å gå skulen sidan mars 2020.

Utdanningsminister John Muyingo seier alle elevane automatisk vil starte undervisninga eitt klassetrinn opp frå der dei slutta.

– Alle skular har innført retningslinjer og rutinar for å sikre at det er trygt for barna å komme tilbake til skulen. Det er sett i verk tiltak for å sikre dei som ikkje etterfølgjer desse, seier han til AFP.

