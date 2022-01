Stoltenberg: – Natos dør open for Ukraina

utenriks

– Vi vil hjelpe Ukraina fram mot ein Nato-medlemskap, seier Stoltenberg på ein pressekonferanse måndag, ifølgje Reuters.

Han heldt pressekonferansen saman med Ukrainas visestatsminister Olga Stefanisjyna.

Stoltenberg åtvara Russland mot at landet må betale ein høg pris dersom det angrip Ukraina, og sa òg at Nato støttar Ukrainas rett til å forsvare seg sjølv.

– Vi må òg sende ein svært klar bodskap til Russland om at vi står samla, og at det vil ha store kostnader, økonomiske og politiske kostnader, for Russland viss dei endå ein gong vel å bruke militærmakt mot Ukraina, sa Stoltenberg.

Samtidig meiner han det er positivt at Russland og Nato-landa skal møtast i Brussel onsdag.

– Vi vil ha søkjelys på europeiske tryggingsspørsmål, openheit når det gjeld militær aktivitet, risikoreduksjon og våpenkontroll, sa Stoltenberg.

Pressekonferansen vart halden samtidig som diplomatar frå USA og Russland diskuterer Ukraina-konflikten i Genève.

