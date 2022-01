Steile frontar mellom USA og Russland i Genève

utenriks

USAs viseutanriksminister Wendy Sherman og den russiske motparten hennar Sergej Rjabkov møttest søndag kveld til ein uformell arbeidsmiddag i bustaden til den amerikanske ambassadøren i Genève, som oppvarming til samtalane dei innleidde måndag morgon.

Både før og etter den to timar lange arbeidsmiddagen vart det frå begge sider understreka at samtalar blir vanskelege og at det kan bli svært vanskeleg å komme fram til semje.

– Vi gjekk i djupna på sakene, men samtalane kjem til å bli vanskelege, sa Rjabkov då han forlét ambassadørbustaden.

Russland held fast ved krava sine, slo han fast.

– Vi er skuffa over signala som har komme frå Washington og Brussel dei siste dagane. Vi kjem ikkje til å gå med på nokon innrømmingar. Det er heilt umogleg, sa Rjabkov.

Til det statlege russiske nyheitsbyrået RIA Novosti sa han at han fryktar at USA ikkje tek Russlands krav om stans i Natos utviding austover på alvor.

Uforsonleg

USAs utanriksminister Antony Blinken har lagt an ein like uforsonleg tone.

Samtalane i Genève vil ikkje bere frukter så lenge Russland held ein «pistol mot Ukrainas hovud», sa han fredag.

– Vi er førebudde på å svare med kraft på ytterlegare russisk aggresjon. Men ei diplomatisk løysing er framleis mogleg og føretrekt, om Russland vel det, la Blinken til.

Sherman la under arbeidsmiddagen vekt på «suverene nasjonars fridom til å velje sine egne allierte», ifølgje amerikansk UD.

Vil lytte

Måndag understreka den amerikanske viseutanriksministeren at det ikkje kan ventast framgang i samtalane før fleire blir inviterte til forhandlingsbordet.

– USA vil lytte til Russlands bekymringar og dele våre eigne, men vi har gjort det klart at vi ikkje kjem til å diskutere europeisk tryggleik utan at våre allierte og partnarar er med, tvitra ho.

– Vi kjem ikkje hit med ei utstrekt hand, men med ei oppgåve som er nøye forma ut og som må løysast med dei atterhalda vi har formulert, sa Rjabkov.

Invasjonsfrykt

Russland har dei siste månadene samla mange soldatar nær grensa til Ukraina, og leiinga i Kiev skuldar nabolandet for å planleggje ein invasjon.

Kreml avviser dette, men krev garantiar om at Ukraina ikkje får bli medlem av Nato, og at forsvarsalliansen heller ikkje blir utvida til andre land i det som tidlegare var Sovjetunionen.

Krava blir frå vestleg side kalla uakseptable, men då president Joe Biden og den russiske motparten hans Vladimir Putin møttest i juni vart dei samde om at USA og Russland skal halde jamlege «stabilitetssamtaler».

Straffetiltak

Biden har i to telefonsamtalar med Putin sidan åtvara om kva for nokre alvorlege følgjer ein eventuell russisk invasjon av Ukraina vil få.

Blant straffetiltaka som er på bordet, er sanksjonar mot Putins inste krins og skroting av gassrøyrleidningen Nord Stream 2 frå Russland til Tyskland. Det kan òg bli snakk om å stengje Russland ute frå banksystema i verda.

Møterekkje

Samtalane på måndag i Genève markerte byrjinga på ei møterekkje der den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina står sentralt.

Onsdag møtest NatoRussland-rådet for første gong på over to år, og torsdag blir Ukraina tema når Organisasjonen for samarbeid og tryggleik i Europa (OSSE) har møte i Wien. Der er òg Russland medlem.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gjentok under ein pressekonferanse måndag at forsvarsalliansen slett ikkje aktar å lukke døra for ukrainsk medlemskap.

– Vi vil hjelpe Ukraina fram mot ein Nato-medlemskap, sa han.

Ein slik medlemskap vil uansett vere langt fram i tid, sidan fleire Nato-land har gjort det klart at dei er motstandarar av dette.

(©NPK)