utenriks

Den autoritære presidenten i landet, Kassym-Jomart Tokajev, gav fredag tryggingsstyrkane frie taumar til å slå ned protestane, som skal ha kravd 164 liv.

Kasakhstans innanriksminister Erlan Turgumbajev opplyste søndag til kringkastaren Khabar 24 at over 100 kjøpesenter og bankbygningar, og dessutan over 400 bilar, dei fleste av dei politibilar, er øydelagde under opptøyane.

(©NPK)